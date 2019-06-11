السعودية اليوم / سمو أمير نجران يحث على تطوير مسار التعليم وتقييم الأداء دوريًّا



نجران 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن تكريس الجهود لتعليم الأبناء والبنات، بكل إخلاص، هو أعظم استثمار في الوطن، ما يحمّل مؤسسات التعليم ورجاله وسيداته أمانة عظيمة.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة السابق، الدكتور محسن بن علي حكمي، والمكلف حديثًا الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، حيث أعرب سموه عن شكره للحكمي على ما قدمه طيلة فترة عمله بالمنطقة، وعن أمنياته للعتيبي بالتوفيق والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز على ضرورة ووجوب الاستعداد والتهيؤ لانطلاقة العام الدراسي المقبل، والعمل على تطوير مسار التعليم بالمنطقة، وتقييم الأداء دوريًّا لقياس واقع الخطط التطويرية.

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16:27ت م

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