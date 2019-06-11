السعودية اليوم / بلدية القطيف تغلق 11 منشأة غذائية وتصادر 158 كيلو غرام من المواد الغذائية التالفة



الدمام 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

كشفت أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها اليوم أن الجولات التفتيشية التي نفذتها خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقرية بعنوان "حملة الرقابة البلدية" واستهدفت المحال والمنشآت الغذائية، أسفرت عن إغلاق 11 محلاً تجارياً ورصد 137 مخالفة، وإنذار 204 منشأة ومصادرة 158 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن الجولات بلغت 214 جولة شملت 689 منشأة غذائية، مبيناً أن المخالفات تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر، إضافة إلى عدة مخالفات تتعلق بتجهيز المحل، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.

ودعا المهندس الحسيني المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر أرقام البلاغات أو مواقع التواصل الالكترونية الرسمية، وأخذ الحيطة وعدم شراء أغذية لا يعرف مصدرها حفاظا السلامة العامة.

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16:27ت م

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