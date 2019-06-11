

ظهران الجنوب 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

أدّى محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح وجموع من المصلين بعد صلاة ظهر اليوم، بالجامع الكبير ، صلاة الميت على شهيد الواجب قايد محمد هادي الوادعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمحافظة ظهران الجنوب.

وعقب الصلاة نقل محافظ ظهران الجنوب تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهته أعرب والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

// انتهى //

16:26ت م

0142





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ ظهران الجنوب يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الوادعي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.