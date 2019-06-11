

الرياض 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء 142 مرشحاً تأهلوا للدخول في اختبارات شغل الوظائف المعلنة بتاريخ 21 / 6 / 1440هـ على موقع الوزارة.

وطلبت الوزارة من ظهرت أسمائهم في موقع الوزارة للدخول في اختبارات الوزارة الحضور لمقر ديوان الوزارة بحي الملك عبدالله بالرياض يوم الثلاثاء الموافق 15/10/1440هـ عصراً، حيث سيبدأ الاختبار عند الساعة 4 عصراً.

ونوّهت إلى أنّه يلزم لكل مرشّح إحضار أصل الهوية الوطنية للدخول إلى الاختبار، مشيرةً إلى أنّ حضور الاختبار لا يعتبر قبولاً نهائياً لشغل الوظيفة.

ونشرت الوزارة أسماء المرشحين على موقعها الالكتروني عبر الرابط: www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment2.aspx

// انتهى //

16:22ت م

0140





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " البيئة" تدعو (142) متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء الاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.