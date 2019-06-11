

الدمام 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم رئيس المجلس البلدي لمحافظة الجبيل فهد بن عبد الرحمن المسحل، وعدد من أعضاء المجلس، درباس بن حمد المجدل، و علي بن سيف الخاطر، وسعد بن فضل البوعينين، وذلك بمقر الأمانة بالدمام.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الخاصة بالمشاريع التنموية التي تنفذها البلدية في محافظة الجبيل الى جانب الخدمات البلدية الأخرى، وبحث بعض المشاريع الاستثمارية وخاصة في مواقع الكورنيش.

وأوضح معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن محافظة الجبيل تشهد حاليا عدد من المشاريع التنموية والتي ستسهم في تعزيز البنية التحتية بالمحافظة هذا، بالإضافة الى الفرص الاستثمارية التي تطرحها البلدية في عدد من المواقع، والبرامج التي تنفذها البلدية حاليا بالمحافظة، مشيدا بالروح التكاملية والتعاون البناء والمثمر بين المجلس البلدي والبلدية والذي انعكس جليا على تنفيذ المشاريع ومتابعتها خدمة للمواطنين والمقيمين.

وأكد معاليه حرص الأمانة الدائم على دعم محافظة الجبيل في كافة المشاريع، كما هو الحال في باقي المحافظات الأخرى بالمنطقة من خلال الميزانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لتنفيذ هذه المشاريع مبيناً أن الجبيل شهدت نقلة نوعية كبيرة من خلال المشاريع التي تنفذها الأمانة، كما تشهد حاليا تنفيذ ٢٤ مشروع بإجمالي 224,029 مليون ريال ..

// انتهى //

16:20ت م

0138





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين الشرقية يناقش المشاريع التنموية مع المجلس البلدي بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.