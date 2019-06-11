جائزة سعد الحارثي تكرم 58 متفوقًا ومتفوقة في الطائف

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحت رعاية مدير عام تعليم محافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي احتفلت جائزة الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي للتفوق العلمي مساء أمس، بتكريم (58) متفوقاً ومتفوقة، من مختلف المراحل التعليمية لعام 1440 بحضور مساعد مدير تعليم الطائف للشؤون التعليمة الأستاذ فهاد الذويبي ونخبة من المثقفين، ورجال التعليم، وأعيان محافظة الطائف، ومديري الدوائر الحكومية بالمنطقة.

واشتمل حفل التكريم، الذي أقيم في المسرح المرئي بفندق اريديوم بالطائف، على تكريم (25) طالباً وطالبة من المتفوقين والمتفوقات من حملة الثانوية العامة، وعدد (24) (من حملة الدكتوراه والماجستير البكالوريوس بالإضافة إلى تكريم عدد من حفظة كتاب الله والمعلمين والمعلمات الذين خدموا في السلك التعليمي.

ثم توالت فقرات الحفل بكلمة لصاحب الجائزة الدكتور ساعد العرابي الحارثي، رحب فيها بالحضور، وهنأ المكرمين من الطلبة والطالبات على هذا الجهد والتفوق.

مشيراً إلى أن الجائزة تعد عاملاً مساعداً للتفوق والتميز، فضلاً عن تشجيع الآباء والأمهات، ومتابعة أبنائهم خلال مسيرة تعليمهم، مشيراً إلى أن الجائزة أكملت 15 عاما منذ تأسيسها، وتم من خلالها تكريم أكثر من (400) متفوقاً ومتفوقة من خريجي الثانوية العامة، وحملة الدرجات الجامعية، وحفظة كتاب الله، والمؤلفين، مشيداً بخطط وتوجهات حكومتنا الرشيدة في دعم وتشجيع الطلبة وابتعاثهم – لمواصلة تعليمهم – ليعودوا إلى هذا الوطن، ويساهموا في نهضة وتنمية مملكتنا الغالية.

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تلا ذلك كلمة لشيخ القبيلة سعود العرابي الحارثي شكر فيها صاحب الجائزة على ما يقدمه من جهود في تكريم وتشجيع أبناء وبنات القبيلة مشيراً إلى أن هذه الجائزة تُعد رافداً مساعداً للطلبة والطالبات من خريجي مختلف المراحل الدراسية لمواصلة تعليمهم والوصول إلى القمة، ثم ألقى مساعد مدير التعليم بمحافظة الطائف الأستاذ فهاد الذويبي كلمة أشاد فيها بما حققته الجائزة من أهداف خلال مسيرتها التي أكملت عامها الخامس عشر وكرمت العديد من الطلاب والطالبات المتفوقات وهم الآن يحتلون مراكز عليا في الدولة.

وأوضح أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تولي اهتمامها البالغ للتعليم مؤكداً أن أكبر جائزة تعليمية على مستوى الدولة هو برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والذي يعد من أهم مقومات النهضة التعليمية في المملكة.

وفي نهاية الحفل قام الدكتور الحارثي ومساعد مدير التعليم بتكريم الطلبة المتفوقين، وتم منح سيف التميز للطالب المتفوق فهد بن راضي العرابي الحارثي حصوله على المركز الأول في الثانوية العامة، وكذلك تم تكريم الطالبة عهد بنت صقر العرابي الحارثي بخاتم الماس، وعبر الطلاب المتفوقون والمحتفى بهم عن بالغ سعادتهم وشكرهم لراعي الجائزة الدكتور ساعد العرابي، بتكريمهم الذي يعد حافزاً كبيراً في مسيرتهم التعليمية القادمة.

يُذكر أن جائزة الدكتور الحارثي للتفوق العلمي تمنح للمتميزين والمتفوقين علمياً من أبناء وبنات قبيلة المشايخ المريفق من بني الحارث، فيما يتكفل صاحب الجائزة الدكتور ساعد العرابي بجميع نفقاتها.