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أدّى محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح وجموع من المصلين بعد صلاة ظهر اليوم، بالجامع الكبير، صلاة الميت على شهيد الواجب قايد محمد هادي الوادعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمحافظة ظهران الجنوب .
وعقب الصلاة نقل محافظ ظهران الجنوب تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوالد وذوي الشهيد.
كما نقل تعازي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهته أعرب والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.
محافظ ظهران الجنوب يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الوادعي"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-11
أدّى محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح وجموع من المصلين بعد صلاة ظهر اليوم، بالجامع الكبير، صلاة الميت على شهيد الواجب قايد محمد هادي الوادعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمحافظة ظهران الجنوب .
وعقب الصلاة نقل محافظ ظهران الجنوب تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوالد وذوي الشهيد.
كما نقل تعازي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهته أعرب والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
03:37 PM
استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.. نقل تعازي القيادة
أدّى محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح وجموع من المصلين بعد صلاة ظهر اليوم، بالجامع الكبير، صلاة الميت على شهيد الواجب قايد محمد هادي الوادعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمحافظة ظهران الجنوب .
وعقب الصلاة نقل محافظ ظهران الجنوب تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوالد وذوي الشهيد.
كما نقل تعازي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهته أعرب والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.
، محافظ ظهران الجنوب يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الوادعي" ،
المصدر : الخليج 365
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