، "البيئة" تدعو 142 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء الاختبارات ،

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء 142 مرشحاً تأهلوا للدخول في اختبارات شغل الوظائف المعلنة بتاريخ 21/ 6/ 1440هـ على موقع الوزارة.
وطلبت الوزارة من ظهرت أسماؤهم في موقع الوزارة للدخول في اختبارات الوزارة الحضور لمقر ديوان الوزارة بحي الملك عبدالله بالرياض يوم الثلاثاء الموافق 15/ 10/ 1440هـ عصراً، حيث سيبدأ الاختبار عند الساعة 4 عصراً.
ونوّهت إلى أنّه يلزم لكل مرشّح إحضار أصل الهوية الوطنية للدخول إلى الاختبار، مشيرةً إلى أنّ حضور الاختبار لا يعتبر قبولاً نهائياً لشغل الوظيفة.
ونشرت الوزارة أسماء المرشحين على موقعها الإلكتروني عبر الرابط:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment2.asp
"البيئة" تدعو 142 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء الاختباراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء 142 مرشحاً تأهلوا للدخول في اختبارات شغل الوظائف المعلنة بتاريخ 21/ 6/ 1440هـ على موقع الوزارة.
وطلبت الوزارة من ظهرت أسماؤهم في موقع الوزارة للدخول في اختبارات الوزارة الحضور لمقر ديوان الوزارة بحي الملك عبدالله بالرياض يوم الثلاثاء الموافق 15/ 10/ 1440هـ عصراً، حيث سيبدأ الاختبار عند الساعة 4 عصراً.
ونوّهت إلى أنّه يلزم لكل مرشّح إحضار أصل الهوية الوطنية للدخول إلى الاختبار، مشيرةً إلى أنّ حضور الاختبار لا يعتبر قبولاً نهائياً لشغل الوظيفة.
ونشرت الوزارة أسماء المرشحين على موقعها الإلكتروني عبر الرابط:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment2.asp
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
03:01 PM
قالت: الحضور لا يُعتبر قبولاً نهائياً لشغل الوظيفة.. أحضروا أصل الهوية
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء 142 مرشحاً تأهلوا للدخول في اختبارات شغل الوظائف المعلنة بتاريخ 21/ 6/ 1440هـ على موقع الوزارة.
وطلبت الوزارة من ظهرت أسماؤهم في موقع الوزارة للدخول في اختبارات الوزارة الحضور لمقر ديوان الوزارة بحي الملك عبدالله بالرياض يوم الثلاثاء الموافق 15/ 10/ 1440هـ عصراً، حيث سيبدأ الاختبار عند الساعة 4 عصراً.
ونوّهت إلى أنّه يلزم لكل مرشّح إحضار أصل الهوية الوطنية للدخول إلى الاختبار، مشيرةً إلى أنّ حضور الاختبار لا يعتبر قبولاً نهائياً لشغل الوظيفة.
ونشرت الوزارة أسماء المرشحين على موقعها الإلكتروني عبر الرابط:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment2.asp
، "البيئة" تدعو 142 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء الاختبارات ،
المصدر : الخليج 365
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