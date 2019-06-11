أمير نجران يشيد بتصدي رجال القوات المسلحة لكل مَن يحاول المساس بأمن الوطن

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بما يصنعه رجال القوات العسكرية والأمنية من الوزارات والقطاعات كافة، في صون الأمن وتأمين الراحة والطمأنينة للمواطن والمقيم والمعتمرين وزائري الحرمين الشريفين، وتصديهم بكل بسالة وشجاعة وثبات لكل من يحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته.

واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، المستجدات على الحد الجنوبي للمنطقة، في إيجاز قدمه قائد قوة نجران، اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني.

وقدم اللواء الزهراني خلال اللقاء، نيابة عن كافة منسوبي القوة، التهنئة لسمو أمير المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يعيده على القيادة والوطن والمواطن بالعز والنصر المبين.