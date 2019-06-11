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4 إصابات بعدة حوادث مرورية بينها حالة دهس لمقيم بجازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
باشرت فِرق الهلال الأحمر السعودي بعد فجر اليوم عدة بلاغات وحوادث متفرقة منها حالة دهس من الجنسية الإفريقية وأربع حوادث مرورية.
وفي سياق متصل أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجازان الأستاذ بيشي الصرخي أن غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جيزان تلقت بعد فجر اليوم عدة بلاغات عن عدة حوادث متفرقة في المنطقة باشرتها الفرق الإسعافية وقدّمت لها الخدمات الطبية الإسعافية ونقلها إلى مستشفيات المنطقة حيث باشرت (٤) حوادث مرورية منها حالة دهس لشخص من الجنسية الإفريقية.
وأضاف الصرخي، أن حصيلة هذه الحوادث ٤ إصابات تفاوتت ما بين متوسطة إلى بسيطة تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
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