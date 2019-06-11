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قطار الحرمين يطلق خدمة القطار المزدوج

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2019-06-11

قطار الحرمين يطلق خدمة القطار المزدوج

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مشروع قطار الحرمين عن إطلاق خدمة جديدة “القطار المزدوج” أي سير قطارين في وقت واحد، وذلك بدءًا من الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري.

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ويأتي إطلاق تلك الخدمة على بعض الرحلات؛ لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.

وتم تحديد مواعيد الرحلات لشهر يونيو الجاري أيام “الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد”، من مكة المكرمة باتجاه المدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجدة.

وفيما يتعلق بأول رحلة فسوف تنطلق في تمام الساعة 8 صباحاً والثانية الساعة 12 ظهراً، والثالثة الساعة 15:15 والرابعة الساعة 18:15 والخامسة الساعة 20 ونفس المواعيد لخط العودة.





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