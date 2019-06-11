قطار الحرمين: إطلاق خدمة القطار المزدوج ابتداء من غد

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

يجرى إطلاق خدمة “القطار المزدوج” من قطار الحرمين السريع، بسير قطارين في وقت واحد، ابتداء من غد الأربعاء 12يونيو، لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.

وأقرت مواعيد الرحلات لشهر يونيو الجاري، أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، في المواعيد التالية: 8صباحا، 12ظهرا، 3:15مساء، 6:15مساء، 8مساء.