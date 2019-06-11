شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول في مرحلة البكالوريوس بـ«الجامعة الإسلامية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (الأحد) الماضي، استقبال طلبات القبول للطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للعام الجامعي 1440-1441هـ لمرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات الأكاديمية، وذلك عن طريق بوابة القبول الإلكترونية على الرابط: https://admission.iu.edu.sa/IuSelection.aspx، ويستمر حتى 17 شوال.

وحددت عمادة القبول والتسجيل (الأحد) 20 شوال موعدًا لإعلان المرشحين وتأكيد القبول، قبل أن يتم إعلان الأسماء النهائية للمقبولين (الأربعاء) 23 شوال.

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وأوضحت العمادة أنه يشترط لقبول السعوديين والمقيمين (المنح الداخلية) الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن لا يكون قد مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية أوما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات (ابتداء من خريجي العام الدراسي 1435/1436هـ)، وأن لا يكون مفصولاً فصلاً أكاديمياً من جامعة أخرى لأسبابٍ تأديبية، وأن يكون المتقدم لكلية القرآن الكريم حافظاً للقرآن الكريم كاملاً.

وأفادت بأنه يشترط لقبول للمقيمين مع شروط القبول للسعوديين: أن يكون الطالب مقيماً إقامة نظامية (سارية المفعول) في المملكة، وأن لا يقل عمره عن (17) عاماً ولا يزيد عن (25) عاماً، وإثبات موافقة من يكون على سجله (الكفيل) للدراسة في الجامعة، ولم يسبق للمتقدم للقبول الحصول على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.

وبينت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية أن عمليات القبول للسعوديين والمنح الداخلية تخضع إلى المفاضلة بين الطلاب حسب النسبة الموزونة، حيث تحسب في المسار النظري بواقع 50 بالمئة للثانوية العامة و50 بالمائة لدرجة اختبار القدرات، وفي مسار السنة التحضيرية 30 بالمائة للثانوية العامة و30 بالمائة لدرجة اختبار القدرات و40 بالمائة لدرجة الاختبار التحصيلي، على أن يتم تسكين طلاب المسار العلمي في كليات: (العلوم، والهندسة، والحاسب الآلي ونظم المعلومات) بعد اجتياز السنة التحضيرية.