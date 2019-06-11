شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» توضح آلية استكمال معاملات الكهرباء لمخططي الوليد والبدر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة) أوضحت أمانة محافظة جدة الآلية المتبعة في استكمال إجراءات معاملات الكهرباء العشوائية لمخططي الوليد والبدر. ومن ضمن الإجرآت أن يشمل ملف لتقديم على جميع الأوراق المطلوبة: (الهوية وكركي مساحي حديث ونماذج الكهرباء العشوائية وصور للموقع)، وعلى الوحدات السكنية، وأن يكون الموقع غير متعارض مع صكوك استحكام أو شبكة الكهرباء الضغط العالي، وأن يكون الموقع خارج مجاري الأودية والسيول، وأن لايتعارض الموقع مع المرافق العامة، وأخيراً الالتزام بالحضور في الموعد المحدد حسب جدول المواعيد.



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