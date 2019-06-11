شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ظهران الجنوب يؤدي الصلاة على الشهيد «الوادعي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تركي الوادعي (ظهران الجنوب)

أدى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح بعد صلاة ظهر اليوم (الثلاثاء)، في الجامع الكبير بظهران الجنوب الصلاة على شهيد الواجب قايد محمد هادي الوادعي، الذي استشهد على الحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن بحضور عدد من القيادات الأمنية والمدنية وجمع كبير من الأهالي.

وقد نقل المحافظ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، داعيا للشهيد بالمغفرة والرحمة للشهيد، الذي وقف سدا منيعا ضد الأعداء مع زملائه في الحد الجنوبي، دفاعا عن تراب الوطن الغالي راجيا من الله أن يحفظ لنا قادتنا وأمن بلادنا الغالية.