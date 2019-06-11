شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الأردن» تحبط تهريب 600 ألف حبة مخدرة داخل أحمال حجر كانت بطريقها لـ«السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي ( تبوك)

أكد مصدر مسؤول في مديرية الأمن العام الأردنية لـ«الخليج 365»، أنه تم إحباط محاولة تهريب 600 ألف حبة مخدرة كانت في طريقها للمملكة العربية السعودية عبر أحد المنافذ الحدودية البرية، بواسطة مركبتي شحن من خلال إخفائها داخل أحمال من الحجر.

ولفت المصدر، إلى أن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام عدداً من الأشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، ومن خلال التحقيقات تم تحديد موعد تهريب الكمية.

وأضاف: "لدى وصول مركبتي الشحن للمعبر الحدودي جرى ضبطهما، وبتفتيش المركبتين تم ضبط داخل المركبة الأولى 400 ألف حبة مخدرة أخفيت بطريقة محكمة داخل أحمال من الحجر، كما ضبط داخل المركبة الثانية 200 ألف حبة مخدرة أخفيت بنفس الطريقة، وألقي القبض على أربعة أشخاص إثنين منهم من جنسية عربية تورطوا بالقضية، فيما جرى تحويل القضية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.