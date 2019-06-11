محمد بن مسعود - الدمام - بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات أعلن مشروع قطار الحرمين السريع عن إطلاق خدمة "القطار المزدوج" بسير قطارين في وقت واحد، ابتداء من غد (الأربعاء) 12 يونيو؛ لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.

وبين أن مواعيد الرحلات لشهر يونيو (الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد): •8 صباحاً •12 ظهراً •3:15 مساء •6:15 مساء •8 مساء. قطار الحرمين: إطلاق خدمة "القطار المزدوج" ابتداء من غد الأربعاء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11 أعلن مشروع قطار الحرمين السريع عن إطلاق خدمة "القطار المزدوج" بسير قطارين في وقت واحد، ابتداء من غد (الأربعاء) 12 يونيو؛ لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.

وبين أن مواعيد الرحلات لشهر يونيو (الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد): •8 صباحاً •12 ظهراً •3:15 مساء •6:15 مساء •8 مساء. 11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 Advertisements 02:43 PM بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات بهدف رفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات أعلن مشروع قطار الحرمين السريع عن إطلاق خدمة "القطار المزدوج" بسير قطارين في وقت واحد، ابتداء من غد (الأربعاء) 12 يونيو؛ لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.

وبين أن مواعيد الرحلات لشهر يونيو (الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد): •8 صباحاً •12 ظهراً •3:15 مساء •6:15 مساء •8 مساء. ، قطار الحرمين: إطلاق خدمة "القطار المزدوج" ابتداء من غد الأربعاء ،

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