محمد بن مسعود - الدمام - استهدفت الميليشا الأحياء السكنية المحررة بقذائف الهاون كثفت مليشيا الحوثي استهداف الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة بقذائف الهاون، فضلاً عن القصف العشوائي بالأسلحة الرشاشة، ضمن مواصلتها مسلسل خروق قرار وقف إطلاق النار. ووفق "سكاي نيوز"، أكدت مصادر عسكرية إن المليشيا أطلقت خلال الساعات الماضية 7 قذائف هاون من جهة معسكر الدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة وشمال المطار صوب الأحياء السكنية المحررة في شارعي "صنعاء" و"الخمسين". وتزامن القصف مع قصف بالأسلحة الرشاشة صوب الأحياء السكنية ذاتها. "الحوثيون" يجددون خرق اتفاق السويد في الحديدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11 كثفت مليشيا الحوثي استهداف الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة بقذائف الهاون، فضلاً عن القصف العشوائي بالأسلحة الرشاشة، ضمن مواصلتها مسلسل خروق قرار وقف إطلاق النار. ووفق "سكاي نيوز"، أكدت مصادر عسكرية إن المليشيا أطلقت خلال الساعات الماضية 7 قذائف هاون من جهة معسكر الدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة وشمال المطار صوب الأحياء السكنية المحررة في شارعي "صنعاء" و"الخمسين". وتزامن القصف مع قصف بالأسلحة الرشاشة صوب الأحياء السكنية ذاتها. Advertisements 11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 02:20 PM استهدفت الميليشا الأحياء السكنية المحررة بقذائف الهاون استهدفت الميليشا الأحياء السكنية المحررة بقذائف الهاون كثفت مليشيا الحوثي استهداف الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة بقذائف الهاون، فضلاً عن القصف العشوائي بالأسلحة الرشاشة، ضمن مواصلتها مسلسل خروق قرار وقف إطلاق النار. ووفق "سكاي نيوز"، أكدت مصادر عسكرية إن المليشيا أطلقت خلال الساعات الماضية 7 قذائف هاون من جهة معسكر الدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة وشمال المطار صوب الأحياء السكنية المحررة في شارعي "صنعاء" و"الخمسين". وتزامن القصف مع قصف بالأسلحة الرشاشة صوب الأحياء السكنية ذاتها. ، "الحوثيون" يجددون خرق اتفاق السويد في الحديدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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