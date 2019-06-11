، شاهد .. أغنام تسقط في "القار" بعرعر و"المدني" يتدخّل وهذه النتائج ،

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تلقى الدفاع المدني في حزم الجلاميد- غربي مدينة عرعر، بلاغاً عن احتجاز عددٍ من الأغنام بعد سقوطها في مادة القار المسكوبة على الأرض، وذلك باتجاه الشمال بمسافة ٣٣ كيلو متراً.
من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي؛ لـ "الخليج 365"، أنه في الساعة ١٧:٣٧ مساء أمس الإثنين، ورد بلاغ لمركز الدفاع المدني في حزم الجلاميد، عن احتجاز عدد ٢٣ رأساً من الأغنام، في مادة قار مسكوبة على الأرض في منطقة برية باتجاه الشمال.
وأضاف "العنزي": "عند الوصول للموقع تبين أن الحادث، عبارة عن سقوط عدد ٢٣ رأساً من الأغنام واحتجازها في مادة القار؛ حيث نفق منها عدد ٨ وتمّ استخراج ١٥ بحالة جيدة.
شاهد .. أغنام تسقط في "القار" بعرعر و"المدني" يتدخّل وهذه النتائجبندر الدغمي الخليج 365 2019-06-11
تلقى الدفاع المدني في حزم الجلاميد- غربي مدينة عرعر، بلاغاً عن احتجاز عددٍ من الأغنام بعد سقوطها في مادة القار المسكوبة على الأرض، وذلك باتجاه الشمال بمسافة ٣٣ كيلو متراً.
من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي؛ لـ "الخليج 365"، أنه في الساعة ١٧:٣٧ مساء أمس الإثنين، ورد بلاغ لمركز الدفاع المدني في حزم الجلاميد، عن احتجاز عدد ٢٣ رأساً من الأغنام، في مادة قار مسكوبة على الأرض في منطقة برية باتجاه الشمال.
وأضاف "العنزي": "عند الوصول للموقع تبين أن الحادث، عبارة عن سقوط عدد ٢٣ رأساً من الأغنام واحتجازها في مادة القار؛ حيث نفق منها عدد ٨ وتمّ استخراج ١٥ بحالة جيدة.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
01:41 PM
بلاغ عن احتجازها في مادة مسكوبة على الأرض استدعى تحرُّكاً للموقع
تلقى الدفاع المدني في حزم الجلاميد- غربي مدينة عرعر، بلاغاً عن احتجاز عددٍ من الأغنام بعد سقوطها في مادة القار المسكوبة على الأرض، وذلك باتجاه الشمال بمسافة ٣٣ كيلو متراً.
من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي؛ لـ "الخليج 365"، أنه في الساعة ١٧:٣٧ مساء أمس الإثنين، ورد بلاغ لمركز الدفاع المدني في حزم الجلاميد، عن احتجاز عدد ٢٣ رأساً من الأغنام، في مادة قار مسكوبة على الأرض في منطقة برية باتجاه الشمال.
وأضاف "العنزي": "عند الوصول للموقع تبين أن الحادث، عبارة عن سقوط عدد ٢٣ رأساً من الأغنام واحتجازها في مادة القار؛ حيث نفق منها عدد ٨ وتمّ استخراج ١٥ بحالة جيدة.
، شاهد .. أغنام تسقط في "القار" بعرعر و"المدني" يتدخّل وهذه النتائج ،
المصدر : الخليج 365
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