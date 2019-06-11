بالصور.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالرس

ضبطت إدارة صحة البيئة في بلدية محافظة الرس ما يقارب ٩٨٠ كجم من اللحوم والدجاج المجمدة بعد ما تم إذابتها وإعادة تجميدها بسبب تعطل الثلاجات بمحل لبيع المواد الغذائية، وتم مصادرة وإتلاف الكمية وإغلاق المنشأة واستدعاء صاحبها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

جاء ذلك خلال توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات بتكثيف الجولات الرقابية على محال بيع اللحوم سواءً الطازجة أو المبردة أو المجمدة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بهذا النشاط وعدم التهاون في فرض العقوبات المقررة والتي تصل إلى حد إغلاق المحال والمنشآت المخالفة. مؤكدة أن صحة المستهلكين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.