ضبطت إدارة صحة البيئة في بلدية محافظة الرس ما يقارب ٩٨٠ كجم من اللحوم والدجاج المجمدة بعد ما تم إذابتها وإعادة تجميدها بسبب تعطل الثلاجات بمحل لبيع المواد الغذائية، وتم مصادرة وإتلاف الكمية وإغلاق المنشأة واستدعاء صاحبها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
جاء ذلك خلال توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات والبلديات بتكثيف الجولات الرقابية على محال بيع اللحوم سواءً الطازجة أو المبردة أو المجمدة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الخاصة بهذا النشاط وعدم التهاون في فرض العقوبات المقررة والتي تصل إلى حد إغلاق المحال والمنشآت المخالفة. مؤكدة أن صحة المستهلكين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.