الرومي يشدِّد على توجيهات جوازات السفر ويحذِّر من غرامات

أكَّد مدير جوازات منطقة القصيم اللواء مساعد بن راشد الرومي، أهمية الاهتمام والحرص من قبل المواطنين على جوازات سفرهم والمرافقين معهم والمحافظة عليها، وعدم إهمالها أو رهنها أو وضعها في أماكن غير آمنة أو حملها دون حاجة، وأهمية تسجيل الجوازات لدى سفارات وممثليات المملكة في الخارج فور وصولهم، من خلال موقع وزارة الخارجية الإلكتروني.

وشدَّد الرومي، في تصريحات صحفية، على ضرورة التقيُّد بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين في السفر إليها؛ لضمان سلامتهم وعدم تعرُّضهم للعقوبات، التي قد تحرمهم من تحقيق الغرض من السفر، مشيرًا إلى أنَّ السيارة أو مكان العمل ليسا المكان المناسب لحفظ جوازات السفر، وأنَّ إهمالها بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها، يضع صاحبها تحت طائلة المساءلة وفقًا للأنظمة، وأن فقدانها تترتب عليه عقوبات تصل إلى غرامات مالية ومنع من السفر.

ودعا الرومي إلى إطلاع المواطنين على التعليمات الخاصة بإجراءات إصدار وتجديد الجواز، من خلال الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيًّا للجميع سفرًا سعيدًا وعودًا حميدًا.

وكانت «الجوازات»، قد أطلقت حملةً إعلاميةً توعوية مطلع شهر مايو الماضي، تحت شعار «لتسعد بسفرك.. اهتم بجوازك»، وذلك بهدف توعية المواطنين الراغبين في السفر خارج المملكة بأهمية الاطلاع على التعليمات الخاصة بالجواز، والتي تتضمَّن التأكيد على أنَّ الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية ثلاثة أشهر، بينما لا يقل عن ستة أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى، وأنَّ المدة المتبقية لصلاحية جواز السفر تُحتسب من تاريخ مغادرة المملكة، كما أنَّ تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) والهوية الوطنية (سارية المفعول)، شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر للمواطنين والمواطنات.