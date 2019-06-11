السعودية اليوم / مدير جامعة جدة يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة



جدة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بمكتبه اليوم, سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وفي بداية اللقاء رحب معالي مدير الجامعة بالضيف الكريم, وقدم له نبذة مختصرة عن جامعة جدة وتأسيسها، مستعرضاً لأبرز برامجها وأنشطتها ومبادراتها التي تبنتها لخدمة الطلاب والمجتمع، ثم تم عرض فيلم مرئي قصير يحكي تطور الجامعة وكلياتها وهيكلتها الجديدة.

من جانبه شكر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة المملكة على اهتمامها بالعلم والتعليم، منوهاً بجهود جامعة جدة وما تقدمه من برامج تعليمية متميزة، متطلعاً إلى أن تكون هناك شراكات فاعلة ومثمرة بين جامعات الإمارات والجامعات

// انتهى //

13:49ت م

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جدة 08 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بمكتبه اليوم, سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.وفي بداية اللقاء رحب معالي مدير الجامعة بالضيف الكريم, وقدم له نبذة مختصرة عن جامعة جدة وتأسيسها، مستعرضاً لأبرز برامجها وأنشطتها ومبادراتها التي تبنتها لخدمة الطلاب والمجتمع، ثم تم عرض فيلم مرئي قصير يحكي تطور الجامعة وكلياتها وهيكلتها الجديدة.من جانبه شكر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة المملكة على اهتمامها بالعلم والتعليم، منوهاً بجهود جامعة جدة وما تقدمه من برامج تعليمية متميزة، متطلعاً إلى أن تكون هناك شراكات فاعلة ومثمرة بين جامعات الإمارات والجامعات السعودية في كافة الجوانب، سواء على المستوى العلمي أو الطلابي أو النواحي الاجتماعية أو الدراسات والأبحاث التي تخدم البلدين الشقيقين.// انتهى //13:49ت م0097

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.