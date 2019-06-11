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وظائف إدارية لحملة الدبلوم في شركة التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة التصنيع الوطنية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فما فوق بالدمام، للعمل بالمسميات التالية (مُمثل المبيعات، ومُمثل التسويق وتطوير الأعمال)، وذلك وفقاً للشروط والمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مُمثل المبيعات (Representative, Sales):
– درجة البكالوريوس في التسويق أو الأعمال مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
2- مُمثل التسويق وتطوير الأعمال (Representative, Marketing & BD):
– درجة البكالوريوس في التسويق أو الأعمال مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مُمثل المبيعات (Representative, Sales): اضغط هنا
2- مُمثل التسويق وتطوير الأعمال (Representative, Marketing & BD): اضغط هنا
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