بيان جديد من هواوي لطمأنة عملائها

2019-06-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت شركة هواوي الصينية أن تطبيقات التواصل الاجتماعي ما زالت تعمل على أجهزتها، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى طمأنة مستخدمي هواتفها الذكية.

وقالت هواوي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها ما زالت توفر كل تطبيقات فيسبوك، بما فيها فيسبوك ذاته وفيسبوك مسنجر وواتساب وإنستغرام على هواتفها الذكية.

ويأتي هذا التأكيد من جانب هواوي بعد أيام قليلة على إعلان شركة فيسبوك عن التوقف عن السماح لهواوي باستخدام تطبيقاتها على هواتفها الذكية الجديدة.

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يشار إلى أن معظم الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد تأتي محملة مسبقاً في العادة بتطبيقات مختلفة مثل فيسبوك وتويتر وبوكينغ دوت كوم، ومن المفترض، حتى الآن، أن قرار فيسبوك يسري على الهواتف الجديدة والمستقبلية، وليس التي صدرت قديماً وحتى قبل أيام قليلة.

ووفقاً لموقع “أندرويد أوثوريتي” فإن خطوة هواوي بالتأكيد على أن التطبيقات ما زالت متوافرة على هواتفها هو بعث رسالة إلى عملائها وزبائنها ومستخدمي هواتفها مفادها أن قرار فيسبوك لا يؤثر على الهواتف الحالية، وأن الهواتف المستقبلية ستظل قادرة على تحميل هذه التطبيقات وتنصيبها على أجهزتهم واستخدامها ومن دون أي مشكلة.

الجدير بالذكر أنه يعتقد أن الشركة الصينية تعمل حاليا على تطوير نظام تشغيل خاص بها اعتماداً على النسخة مفتوحة المصدر من أندرويد.

كما بدأت تطلب من المطورين بنشر تطبيقاتهم على موقع “هواوي آب غالاري”.