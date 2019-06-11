شكرا لقرائتكم خبر عن «قطار الحرمين» لـ«الخليج 365»: إطلاق خدمة «القطار المزدوج».. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

كشف مسؤول في مشروع قطار الحرمين لـ "الخليج 365" أن المشروع يعتزم إطلاق خدمة جديدة «القطار المزدوج» أي سير قطارين في وقت واحد، ابتداءً من (الأربعاء) 12 يونيو الجاري على بعض الرحلات لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.

وتم تحديد مواعيد الرحلات لشهر يونيو الجاري (الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد)، من مكة المكرمة بتجاه المدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجدة، حيث تنطلق أول رحلة في تمام الساعة 8 صباحاً والثانية الساعة 12 ظهراً والثالثة الساعة 15:15 والرابعة الساعة 18:15 والخامسة الساعة 20 ونفس المواعيد لخط العودة.

وتمكن قطار الحرمين من نقل 116 الف راكب خلال شهر رمضان 1440هـ مابين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجدة، وكان نسبة الركاب من المعتمرين والمقيمين كبيرة إلى جانب المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وحقق القطار دقة في مواعيد الانطلاق والوصول بنسبة 94٪.