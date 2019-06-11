شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: «6 ذو القعدة» آخر موعد للالتحاق بالمراكز النهارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (تبوك)

دعت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية الراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، التسجيل قبل انتهاء موعد التسجيل في اليوم السادس من شهر ذوالقعدة القادم.

وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على المستفيدين الراغبين بالالتحاق في مراكز الرعاية النهارية، التسجيل عبرالرابط: ⁦eservices.mlsd.gov.sa ⁩ قبل انتهاء موعد التسجيل، تفادياً من حرمان الالتحاق بالمراكز للفصل الدراسي الأول.