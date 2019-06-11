محمد بن مسعود - الدمام - في مرحلتها الأولى المشاريع الصحية والتعليمية والسياحية .. لتسهيل الإجراءات أطلقت أمانة منطقة الرياض، خدمة "فوري بلس" التي تتيح للمكاتب الهندسية المؤهلة إصدار رخصة بناء فورية عن طريق بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية، حيث يقوم المكتب الهندسي بتنفيذ إجراءات إصدار الرخصة مباشرة وفق آلية نظامية مُلزمة وتحت مسؤوليته. وتشمل خدمة "فوري بلس" في مرحلتها الأولى المشاريع الصحية والتعليمية والسياحية، وسيكون بإمكان المكاتب الهندسية المؤهلة إصدار وطباعة رخصة إنشائية لتلك النشاطات؛ ليتم بعدها استكمال موافقة الجهات المعنية. تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ودعم المشاريع الاستثمارية وتقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص الإنشائية، وسرعة إنجاز المشاريع التنموية، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار. "أمانة الرياض" تُطلق خدمة "فوري بلس" لإصدار الرخص الإنشائية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11 أطلقت أمانة منطقة الرياض، خدمة "فوري بلس" التي تتيح للمكاتب الهندسية المؤهلة إصدار رخصة بناء فورية عن طريق بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية، حيث يقوم المكتب الهندسي بتنفيذ إجراءات إصدار الرخصة مباشرة وفق آلية نظامية مُلزمة وتحت مسؤوليته. وتشمل خدمة "فوري بلس" في مرحلتها الأولى المشاريع الصحية والتعليمية والسياحية، وسيكون بإمكان المكاتب الهندسية المؤهلة إصدار وطباعة رخصة إنشائية لتلك النشاطات؛ ليتم بعدها استكمال موافقة الجهات المعنية. تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ودعم المشاريع الاستثمارية وتقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص الإنشائية، وسرعة إنجاز المشاريع التنموية، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار. Advertisements 11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 12:51 PM في مرحلتها الأولى المشاريع الصحية والتعليمية والسياحية .. لتسهيل الإجراءات في مرحلتها الأولى المشاريع الصحية والتعليمية والسياحية .. لتسهيل الإجراءات أطلقت أمانة منطقة الرياض، خدمة "فوري بلس" التي تتيح للمكاتب الهندسية المؤهلة إصدار رخصة بناء فورية عن طريق بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية، حيث يقوم المكتب الهندسي بتنفيذ إجراءات إصدار الرخصة مباشرة وفق آلية نظامية مُلزمة وتحت مسؤوليته. وتشمل خدمة "فوري بلس" في مرحلتها الأولى المشاريع الصحية والتعليمية والسياحية، وسيكون بإمكان المكاتب الهندسية المؤهلة إصدار وطباعة رخصة إنشائية لتلك النشاطات؛ ليتم بعدها استكمال موافقة الجهات المعنية. تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ودعم المشاريع الاستثمارية وتقليل الوقت اللازم لإصدار التراخيص الإنشائية، وسرعة إنجاز المشاريع التنموية، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار. ، "أمانة الرياض" تُطلق خدمة "فوري بلس" لإصدار الرخص الإنشائية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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