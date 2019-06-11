، "الربيعان": نعيش "فوهة فرن" لسبب.. و"رمضان": لا تقارن السيارة بالأرصاد! ،

محمد بن مسعود - الدمام - بين تأخر هبوب رياح البوارح والأسلفت والحركة والمحرك والمرتدة من الشارع

قال المؤرخ الأرشيفي لطقس المملكة صالح الربيعان: إن هناك حرارة مبكرة قوية نتأثر بها هذا الصيف، وتستمر عدة أيام قادمة، والسبب في هذه الحرارة هو تأخر هبوب رياح البوارح؛ وهو الذي جعل الجو عندنا هذه الأيام كفوهة الفرن والعياذ بالله.

وبيّن "الربيعان"، أن رياح البوارح هي رياح جافة تقوم بتصفية الجو من الرطوبة ومن السحب الكاتمة للجو، واتجاهها يكون من الشمال الغربي أو الشمال أو الشمال الشرقي، وتنشط في وسط النهار، وتهدأ في الليل، وألطفها القادمة من الشمال الغربي، وأحرها التي تأتي من الشمال الشرقي.

‏فيما أوضح خبير التنبؤات الجوية "عيسى رمضان"، أن هناك فارقًا بين الثرمومترات الموجودة في السيارة، والثرمومترات المعتمدة من إدارة الأرصاد لقياس درجة الحرارة.

وأضاف: "للعلم الثرمومترات الموجودة في السيارة فيها فارق وتتأثر بحرارة محرك السيارة والأسفلت؛ يعني أنها تأخذ الحرارة المرتدة من الشارع والمحرك كذلك، فقارنوا الحرارة والسيارة تتحرك وليست وهي متوقفة، تلاحظون الفرق".