، بالصور .. هذه قائمة "ناشيونال جيوغرافيك" لأجمل الشواطئ في البحر الأحمر والشرق الأوسط ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُعد تحفة ساحرة وتتميّز بالهدوء وعدم الازدحام وتوافر الصيد والشعب المرجانية

اختارت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" أفضل الشواطئ بالبحر الأحمر والشرق الأوسط وإفريقيا، واحتلت مدينة دهب المصرية على خليج العقبة المركز الأول في القائمة، وشواطئ مدينة صور اللبنانية، ومدينة دبي، ومدينة صلالة، ومدينة تركية.

وتعد ينبع وشواطئها تحفة شواطئ البحر الأحمر، وتتميّز بالهدوء وعدم الازدحام وتوافر الصيد، إضافة إلى الشواطئ الرملية والشواطئ الخضراء.

وبالنسبة لمدينة دهب المصرية التي تشتهر بقرية الصيد البدوية في شبه جزيرة سيناء، بأجوائها المريحة وبشعابها المرجانية التي تعد من بين أكثر المناطق الصحية في المنطقة.

ووفقاً للباحثين، تعد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من أكثر المناطق مرونة في مواجهة تغير المناخ.

واشتملت القائمة أيضاً على شاطئ كايت بيتش في دبي، وشاطئ أولودينيز في تركيا، وشاطئ صور في لبنان، وصلالة في سلطنة عُمان.