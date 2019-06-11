محمد بن مسعود - الدمام - قال: تكون قراءتها غير دقيقة غالباً لأنها لم تراع فيها الشروط العالمية بأخذ الدرجات أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن معايير درجات الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات تكون قراءتها غير دقيقة غالباً. وقال عبر حسابه في "تويتر": معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وُضعت للتقريب وليست للتحقيق. وأضاف: غالباً تكون قراءتها غير دقيقة؛ لأنها لم تراع فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد. الزعاق: معايير الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وُضعت للتقريب وليست للتحقيق صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11 أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن معايير درجات الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات تكون قراءتها غير دقيقة غالباً. وقال عبر حسابه في "تويتر": معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وُضعت للتقريب وليست للتحقيق. وأضاف: غالباً تكون قراءتها غير دقيقة؛ لأنها لم تراع فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد. Advertisements 11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 12:03 PM قال: تكون قراءتها غير دقيقة غالباً لأنها لم تراع فيها الشروط العالمية بأخذ الدرجات قال: تكون قراءتها غير دقيقة غالباً لأنها لم تراع فيها الشروط العالمية بأخذ الدرجات أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن معايير درجات الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات تكون قراءتها غير دقيقة غالباً. وقال عبر حسابه في "تويتر": معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وُضعت للتقريب وليست للتحقيق. وأضاف: غالباً تكون قراءتها غير دقيقة؛ لأنها لم تراع فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد. ، الزعاق: معايير الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وُضعت للتقريب وليست للتحقيق ،

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