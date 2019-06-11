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سقوط أول ضحايا ارتفاع حرارة الأجواء في الكويت لهذا العام
متابعات الخليج 365 - متابعة
توفي وافد مصري متأثراً بضربة شمس في منطقة السرة الكويتية، في ظل موجة الحر الشديد التي تجتاح الكويت.
ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية، عن مصدر أمني أن “عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن سقوط شخص قرب ممشى السرة، وبعد انتقال فرق الأمن والطوارئ إلى الموقع، تبين أنه فارق الحياة، فيما عثر بجانبه على أدوات تخص عمله صبّاغاً”.
وأضاف المصدر: “تقرير الطب الشرعي أظهر أن الجثة لوافد مصري والوفاة حدثت نتيجة تعرضه لضربة شمس بسبب مكوثه في مكان مكشوف لفترة طويلة”.
وتشهد الكويت منذ أيام ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة، العظمى في بعض المناطق لأكثر من خمسين درجة مئوية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام القادمة.
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