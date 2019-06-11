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2019-06-11 16 وظيفة إدارية وهندسية بشركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني توفر 16 وظيفة إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة بينبع، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف: Advertisements 1- مستشار العقود (Contract Advisor) (وظيفتان).

2- مُخطط الصيانة (T/A Planner) (عدد 3 وظائف).

3- مهندس الأجهزة الموثوقية (Reliability Instrumentation Engineer).

4- مهندس الموثوقية (Reliability Engineer) (وظيفتان).

5- رئيس عمال الصيانة – وحدة الورش الميكانيكية (Maintenance Foreman – Mechanical Workshops Unit).

6- مهندس المشاريع والصيانة (Projects & T/A Engineer).

7- مهندس صيانة (Maintenance Engineer) (عدد 3 وظائف).

8- أخصائي هندسة الموثوقية (Reliability Engineering Specialist).

9- منسق إدارة التغيير (MOC Coordinator).

10- مهندس المشروع (Project Engineer II). موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/06/11م. طريقة التقديم:

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