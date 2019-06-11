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تعليق استخدام صناديق القمامة وخزائن الأمن في أوساكا أثناء فعاليات قمة العشرين
متابعات الخليج 365 - الرياض
قررت السلطات اليابانية تعليق استخدام صناديق القمامة وخزائن الأمن في أوساكا مقر انطلاق قمة العشرين وذلك لدواعٍ أمنية.
وأعلنت شركة غرب اليابان للسكك الحديدية أنها ستعلق استخدام صناديق القمامة وخزانات العملات المعدنية في جميع المحطات بمحافظة أوساكا وغيرها من المحطات الرئيسية في المنطقة المجاورة خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة لأسباب أمنية.
وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي من أجل منع استخدام صناديق القمامة والخزائن في الهجمات الإرهابية، وسيتم إغلاقها لمدة ستة أيام ابتداءً من 24 يونيو.
قالت الشركة إنها قد تُبقيها مغلقة لأيام إضافية إذا تغيرت مواعيد الاجتماع والمشاركين فيه.
وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية في الـ28 و29 من يونيو القادم قمة مجموعة العشرين بمشاركة المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، جمهورية جنوب إفريقيا، روسيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة أمريكا.
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