2019-06-11

فيديو.. فئران تتجول على الوجبات في أحد مطاعم المدينة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو إهمالاً جسيماً في أحد مطاعم الأكلات الشعبية في المدينة المنورة، حيث ظهر خلال المقطع مجموعةٌ من الفئران تتجول على الوجبات.

وأظهر مقطع الفيديو عدداً من الفئران تتجول بين الأواني قبل تقديم الوجبات للزبائن بينما لم تظهر أي من العمالة في الفيديو.

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وطالب متداولو المقطع، أمانة المدينة المنورة والجهات المختصة بالكشف عن حقيقة المقطع، وعن المطعم واتخاذ الإجراءات النظامية.

وعلق آخرون بالقول إن المطعم تم إغلاقه بالفعل وأن الفيديو تم تصويره قبل عيد الفطر المبارك.