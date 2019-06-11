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2019-06-11 شاهد بالصور.. طيران الأمن ينقذ رجلاً سقط من مرتفع جبلي بالطائف متابعات الخليج 365 - واس باشر طيران الأمن صباح اليوم عملية إنقاذ لرجل مسن في وادي الحيط بشفا الطائف بعد التنسيق مع الدفاع المدني. Advertisements وانطلقت إحدى طائرات الأمن فجراً للموقع المحدد مسبقاً من قبل الفرق الأرضية للدفاع المدني لسقوط الرجل, حيث تم انتشاله بواسطة سلة الإنقاذ بالطائرة, ونقله لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.









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