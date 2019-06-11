الان تتابع بالصور: «القحطاني» و «الفعر» إلى رتبة العميد في مدني الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365: قلد مدير الاداره العامه للدفاع المدني بمحافظة الطائف العميد عمر المقذلي الرتب الجديدة لكل من العقيد سعد القحطاني والعقيد غالب الفعر بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتهم لرتبة عميد. وعبر القحطاني والفعر عن سعادتهم بهذه الثقة الكريمة من ولاة اﻷمر مؤكدين العزم لبذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.

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