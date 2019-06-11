الان تتابع تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة جازان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جازان - الخليج 365:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية يصحبها أتربة مثارة وتدني في الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك والطوال والعارضة وفيفا، مفيدةً أن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
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