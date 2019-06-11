السعودية | شاهد..طيران الأمن ينقذ مسناً سقط من مرتفع عال في الطائف

شكرا لقرائتكم شاهد..طيران الأمن ينقذ مسناً سقط من مرتفع عال في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - باشر طيران الأمن، صباح اليوم الثلاثاء، عملية إنقاذ رجل مسن في وادي الحيط بشفا الطائف، بعد سقوطه من أحد المرتفعات الجبلية، وبقائه عالقا.

وانطلقت إحدى طائرات الأمن فجراً للموقع المحدد مسبقاً من قبل الفرق الأرضية للدفاع المدني، حيث تم انتشال المسن بواسطة سلة الإنقاذ بالطائرة، وتم نقله لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

المسن يتلقى الإسعاف الأولي في الموقع

عملية الإنقاذ