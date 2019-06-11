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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، استدعاء مكيف سبليت "CHAMPION" للطراز (CHSF180H)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة، أصحاب الأجهزة، إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الوكيل من أجل سحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.
لا يطابق المواصفات .. "التجارة" تستدعي مكيف سبليت "CHAMPION"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، استدعاء مكيف سبليت "CHAMPION" للطراز (CHSF180H)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة، أصحاب الأجهزة، إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الوكيل من أجل سحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
11:41 AM
دعت إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج والتواصل مع الوكيل من أجل استبداله
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، استدعاء مكيف سبليت "CHAMPION" للطراز (CHSF180H)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ودعت الوزارة، أصحاب الأجهزة، إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الوكيل من أجل سحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.
، لا يطابق المواصفات .. "التجارة" تستدعي مكيف سبليت "CHAMPION" ،
المصدر : الخليج 365
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