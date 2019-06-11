، لا يطابق المواصفات .. "التجارة" تستدعي مكيف سبليت "CHAMPION" ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج والتواصل مع الوكيل من أجل استبداله

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، استدعاء مكيف سبليت "CHAMPION" للطراز (CHSF180H)؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة، أصحاب الأجهزة، إلى التحقّق من الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الوكيل من أجل سحب المنتج واستبداله بمنتج مطابق.