، "هدف" يجدّد دعوته إلى منشآت القطاع الخاص بالتسجيل في "لقاءات الإلكتروني" للتوظيف ،

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جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دعوته إلى منشآت القطاع الخاص، بالتسجيل في معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف 13، الذي سينطلق خلال الفترة من 27 شوال إلى غرة ذي القعدة المقبل، وذلك بهدف عرض الفرص الوظيفية المتاحة لدى المنشآت إلكترونياً أمام الباحثين والباحثات عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل.
ويمكن للمنشآت التسجيل من خلال زيارة الرابط: https://www.taqat.sa/web/employer/eliqaatmanagement، حيث يهدف المعرض، إلى الإسهام الفعال في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع.
ويعد معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف معرضاً تفاعلياً مخصصاً للتوظيف لفترة زمنية محدّدة، وبخاصية التواصل المباشر مع أصحاب العمل، وذلك بهدف خدمة الباحثين عن عمل من السعوديين من أنحاء المملكة كافة، وباستخدام أحدث تقنيات عرض المنصات الإلكترونية، من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف المتنقلة.
ويسعى المعرض باعتباره أداة من أدوات المواءمة الوظيفية الإلكترونية، إلى تسهيل عملية عرض الفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص في مجالات وظيفية عامة أو متخصصة، مع إمكانية التقديم عليها من قِبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل بهدف التوظيف.
"هدف" يجدّد دعوته إلى منشآت القطاع الخاص بالتسجيل في "لقاءات الإلكتروني" للتوظيفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-11
جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دعوته إلى منشآت القطاع الخاص، بالتسجيل في معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف 13، الذي سينطلق خلال الفترة من 27 شوال إلى غرة ذي القعدة المقبل، وذلك بهدف عرض الفرص الوظيفية المتاحة لدى المنشآت إلكترونياً أمام الباحثين والباحثات عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل.
ويمكن للمنشآت التسجيل من خلال زيارة الرابط: https://www.taqat.sa/web/employer/eliqaatmanagement، حيث يهدف المعرض، إلى الإسهام الفعال في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع.
ويعد معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف معرضاً تفاعلياً مخصصاً للتوظيف لفترة زمنية محدّدة، وبخاصية التواصل المباشر مع أصحاب العمل، وذلك بهدف خدمة الباحثين عن عمل من السعوديين من أنحاء المملكة كافة، وباستخدام أحدث تقنيات عرض المنصات الإلكترونية، من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف المتنقلة.
ويسعى المعرض باعتباره أداة من أدوات المواءمة الوظيفية الإلكترونية، إلى تسهيل عملية عرض الفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص في مجالات وظيفية عامة أو متخصصة، مع إمكانية التقديم عليها من قِبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل بهدف التوظيف.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
10:58 AM
بهدف طرح الفرص الوظيفية أمام الكوادر الوطنية والإسهام في توطين فرص العمل
جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، دعوته إلى منشآت القطاع الخاص، بالتسجيل في معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف 13، الذي سينطلق خلال الفترة من 27 شوال إلى غرة ذي القعدة المقبل، وذلك بهدف عرض الفرص الوظيفية المتاحة لدى المنشآت إلكترونياً أمام الباحثين والباحثات عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل.
ويمكن للمنشآت التسجيل من خلال زيارة الرابط: https://www.taqat.sa/web/employer/eliqaatmanagement، حيث يهدف المعرض، إلى الإسهام الفعال في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع.
ويعد معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف معرضاً تفاعلياً مخصصاً للتوظيف لفترة زمنية محدّدة، وبخاصية التواصل المباشر مع أصحاب العمل، وذلك بهدف خدمة الباحثين عن عمل من السعوديين من أنحاء المملكة كافة، وباستخدام أحدث تقنيات عرض المنصات الإلكترونية، من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف المتنقلة.
ويسعى المعرض باعتباره أداة من أدوات المواءمة الوظيفية الإلكترونية، إلى تسهيل عملية عرض الفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص في مجالات وظيفية عامة أو متخصصة، مع إمكانية التقديم عليها من قِبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل بهدف التوظيف.
، "هدف" يجدّد دعوته إلى منشآت القطاع الخاص بالتسجيل في "لقاءات الإلكتروني" للتوظيف ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.