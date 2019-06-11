محمد بن مسعود - الدمام - بلغت العقود الآجلة لخام "برنت" 62.71 دولار للبرميل ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مقتديةً بصعود الأسواق المالية ومتلقيةً الدعم من توقعات بأن "أوبك" ستُبقي على قيود الإمدادات. وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" لشهر أقرب استحقاق 62.71 دولار للبرميل، مرتفعة 42 سنتاً أو 0.7 %. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.85 دولار للبرميل مرتفعةً 59 سنتاً أو 1.1 %. أسعار النفط ترتفع بفضل صعود الأسواق المالية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-11 ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مقتديةً بصعود الأسواق المالية ومتلقيةً الدعم من توقعات بأن "أوبك" ستُبقي على قيود الإمدادات. وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" لشهر أقرب استحقاق 62.71 دولار للبرميل، مرتفعة 42 سنتاً أو 0.7 %. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.85 دولار للبرميل مرتفعةً 59 سنتاً أو 1.1 %. Advertisements 11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440 10:41 AM بلغت العقود الآجلة لخام "برنت" 62.71 دولار للبرميل بلغت العقود الآجلة لخام "برنت" 62.71 دولار للبرميل ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مقتديةً بصعود الأسواق المالية ومتلقيةً الدعم من توقعات بأن "أوبك" ستُبقي على قيود الإمدادات. وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" لشهر أقرب استحقاق 62.71 دولار للبرميل، مرتفعة 42 سنتاً أو 0.7 %. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.85 دولار للبرميل مرتفعةً 59 سنتاً أو 1.1 %. ، أسعار النفط ترتفع بفضل صعود الأسواق المالية ،

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