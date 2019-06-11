، عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني جازان" تحذّر: اتخذوا التدابير والاحتياطات ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من أمطار رعدية تصحبها أتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: الداير بني مالك والطوال والعارضة وفيفا، مفيدةً بأن الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.