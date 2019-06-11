، وزير الطاقة الروسي يكشف عن 3 قطاعات تحمل آفاقاً كبيرة مع السعودية ،

- 1/2
- 2/2
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك؛ إن روسيا ترى آفاقاً كبيرة للتعاون مع المملكة العربية السعودية في الصناعة وفي مجال بناء الطائرات، وكذلك في قطاع الفضاء.
وأشار "نوفاك"؛ الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس المشارك للجنة الحكومية "الروسية - السعودية"، إلى أن روسيا مستعدة للعرض على المملكة، طائرات من طراز "سوخوي سوبر جيت 100"، ومن طراز МС-21.
وقال نقلاً عن وكالة الأنباء الروسية خلال جلسة للجنة المشتركة: "نحن مستعدون كذلك، لتطوير التعاون في مجال إنتاج طائرة ركاب تفوق سرعتها، سرعة الصوت".
وأضاف: "نعتقد أنه في ظل الفرص المالية الحالية التي تملكها السعودية، والوزن السياسي الكبير لها في المنطقة، تعد المملكة شريكاً واعداً للجانب الروسي، وهي تثير الاهتمام الكبير، كسوق جديدة لترويج وبيع منتجات وخدمات قطاع الفضاء الروسي".
وفي مايو عام 2018، وقعت شركة "إيركوت" المصمّمة والمنتجة لطائرات МС-21، وشركة "سوخوي" للطائرات المدنية المنتجة لطائرات "سوبر جيت 100"، مذكرة حول التعاون، مع الهيئة العامة السعودية للاستثمار (SAGIA)، بهدف ضمان ترويج الطائرات المدنية الروسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسطها.
وتنص المذكرة على مساعدة الهيئة السعودية المذكورة، في بيع وتأجير الطائرات الروسية، وتنظيم منح الشهادات المحلية لطائراتMS-21 و SSJ100، والتعاون في مجال خدمة ما بعد البيع، وفي المستقبل.. النظر في فرص لتوطين تدريجي للإنتاج في المملكة.
وزير الطاقة الروسي يكشف عن 3 قطاعات تحمل آفاقاً كبيرة مع السعوديةمحمد البقمي الخليج 365 2019-06-11
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك؛ إن روسيا ترى آفاقاً كبيرة للتعاون مع المملكة العربية السعودية في الصناعة وفي مجال بناء الطائرات، وكذلك في قطاع الفضاء.
وأشار "نوفاك"؛ الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس المشارك للجنة الحكومية "الروسية - السعودية"، إلى أن روسيا مستعدة للعرض على المملكة، طائرات من طراز "سوخوي سوبر جيت 100"، ومن طراز МС-21.
وقال نقلاً عن وكالة الأنباء الروسية خلال جلسة للجنة المشتركة: "نحن مستعدون كذلك، لتطوير التعاون في مجال إنتاج طائرة ركاب تفوق سرعتها، سرعة الصوت".
وأضاف: "نعتقد أنه في ظل الفرص المالية الحالية التي تملكها السعودية، والوزن السياسي الكبير لها في المنطقة، تعد المملكة شريكاً واعداً للجانب الروسي، وهي تثير الاهتمام الكبير، كسوق جديدة لترويج وبيع منتجات وخدمات قطاع الفضاء الروسي".
وفي مايو عام 2018، وقعت شركة "إيركوت" المصمّمة والمنتجة لطائرات МС-21، وشركة "سوخوي" للطائرات المدنية المنتجة لطائرات "سوبر جيت 100"، مذكرة حول التعاون، مع الهيئة العامة السعودية للاستثمار (SAGIA)، بهدف ضمان ترويج الطائرات المدنية الروسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسطها.
وتنص المذكرة على مساعدة الهيئة السعودية المذكورة، في بيع وتأجير الطائرات الروسية، وتنظيم منح الشهادات المحلية لطائراتMS-21 و SSJ100، والتعاون في مجال خدمة ما بعد البيع، وفي المستقبل.. النظر في فرص لتوطين تدريجي للإنتاج في المملكة.
11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
10:38 AM
قال: المملكة شريك واعد في ظل الفرص المالية الحالية والوزن السياسي بالمنطقة
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك؛ إن روسيا ترى آفاقاً كبيرة للتعاون مع المملكة العربية السعودية في الصناعة وفي مجال بناء الطائرات، وكذلك في قطاع الفضاء.
وأشار "نوفاك"؛ الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس المشارك للجنة الحكومية "الروسية - السعودية"، إلى أن روسيا مستعدة للعرض على المملكة، طائرات من طراز "سوخوي سوبر جيت 100"، ومن طراز МС-21.
وقال نقلاً عن وكالة الأنباء الروسية خلال جلسة للجنة المشتركة: "نحن مستعدون كذلك، لتطوير التعاون في مجال إنتاج طائرة ركاب تفوق سرعتها، سرعة الصوت".
وأضاف: "نعتقد أنه في ظل الفرص المالية الحالية التي تملكها السعودية، والوزن السياسي الكبير لها في المنطقة، تعد المملكة شريكاً واعداً للجانب الروسي، وهي تثير الاهتمام الكبير، كسوق جديدة لترويج وبيع منتجات وخدمات قطاع الفضاء الروسي".
وفي مايو عام 2018، وقعت شركة "إيركوت" المصمّمة والمنتجة لطائرات МС-21، وشركة "سوخوي" للطائرات المدنية المنتجة لطائرات "سوبر جيت 100"، مذكرة حول التعاون، مع الهيئة العامة السعودية للاستثمار (SAGIA)، بهدف ضمان ترويج الطائرات المدنية الروسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسطها.
وتنص المذكرة على مساعدة الهيئة السعودية المذكورة، في بيع وتأجير الطائرات الروسية، وتنظيم منح الشهادات المحلية لطائراتMS-21 و SSJ100، والتعاون في مجال خدمة ما بعد البيع، وفي المستقبل.. النظر في فرص لتوطين تدريجي للإنتاج في المملكة.
، وزير الطاقة الروسي يكشف عن 3 قطاعات تحمل آفاقاً كبيرة مع السعودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الروسي يكشف عن 3 قطاعات تحمل آفاقاً كبيرة مع السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.