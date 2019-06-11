دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper العثور على «مفقود مكة» بعد 6 أيام من غيابه

عثرت الدوريات الأمنية على المُسِن عمر حسن المالكي المعروف بـ«مفقود مكة»؛ وذلك بعد ستة أيام من غيابه؛ حيث غادر المنزل مساء يوم العيد، دون أن يعرف ذووه وجهته.

وقالت أسرة المالكي لـ«عاجل»: «إن عمَر البالغ من العمر 59 عامًا، عثرت عليه الدوريات الأمنية وسلمته على الفور إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بالعاصمة المقدسة وأبلغتنا»، مشيرين إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.

بدورهم، رفع ذوو المفقود شكرهم لـ«عاجل»، على إسهامها في الوصول إليه عقب غيابٍ دام ستة أيام.

وكانت «عاجل» نشرت تقريرًا مفاده «فقدان مواطن خمسيني منذ ستة أيام»، ذكرت فيه «أن ذويه يناشدون الجميع البحث عنه؛ حيث يعاني اعتلالات نفسية، وأنه فُقد مساء يوم العيد بحي النورية في مكة المكرّمة».