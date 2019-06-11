توفي عمه في حادث أثناء البحث عنه.. مفاجأة صادمة بعد العثور على مفقود العرضيات

عثرت أسرة المواطن “مالك أحمد القرني”، الذي فُقد قبل 11 يومًا بعد خروجه من منزله بمحافظة العرضيات، عليه متوفى على بعد نحو 2 كيلومتر من المنزل.

جاء ذلك عقب يوم واحد من انتهاء العزاء في عمه، الذي توفي في حـادث مروري خلال مشاركته في البحث عن ابن أخيه.

وقال معيض القرني، شقيق “مالك”: إن “أحدًا ذكر لهم أنه رأى شقيقه في أحد مطاعم ثربان ليتم البحث المكثف في ذلك الموقع”.

وأضاف: أن “عمه قدم من خميس مشيط للمشاركة في عملية البحث عنه وكان هو المنسق مع فريق السلام التطوعي، لكنه تعرض لحـادث مروري توفي على إثره”، بحسب “سبق”.

وأشار “معيض”، إلى أنه مع وفاة عمه توقف البحث عن أخيه لإقامة العزاء، واستؤنف البحث أمس الاثنين وعثر عليه متوفى في وادي المصع بقرية الحبيل على بعد نحو 2 كيلومتر من المنزل.

وختم معيض القرني، شقيق المفقود المتوفى، قائلًا: إنه “بدا عليه من جـثته أنه توفي قبل وقت قليل، وأنهم بانتظار تقرير الطب الشرعي لدفنه”.