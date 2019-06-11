حرارة الصيف تهدِّد بزيادة حرائق الالتماس.. ومختص: احذروا ارتخاء المسامير

قال منصور الشبيبي، المختص في التوعية ضد مخاطر الكهرباء: إن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث حرائق الالتماس الكهربائي زيادة الأحمال، وارتخاء مسامير الأفياش والقواطع. وتفصيلاً، قال “الشبيبي”: مع حرارة الأجواء تكثر الالتماسات.. وأسبابها كثيرة، من أبرزها زيادة أحمال التكييف لاستمرار عمل “الكومبرسر”، واستهلاكه العالي لتبريد المكان، وأيضًا ارتخاء مسامير أفياش التكييف، وارتخاء مسامير القواطع.. منبهًا بضرورة شدها.

وتوقع خبراء طقس أن تسجِّل عدد من مناطق السعودية خلال هذا الصيف أعلى من 50 درجة حرارة. وأكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، وفقًا لـ”سبق” أن الصيف لهذا العام يشمل أشهر (شوال وذي القعدة وذي الحجة والثلث الأول من المحرم 1441هـ) إن شاء الله. مشيرًا إلى أن الجُمع لهذا العام متميزة، فأولها مربعانية القيظ ودخول الصيف فلكيًّا، ونهاية الصيف فعليًّا الاثنين 1441/ 1/ 24هـ، وينتهي فصل الصيف فلكيًّا للعام 1440هـ بتعامد الشمس على خط الاستواء؛ إذ يتساوى في هذا اليوم تمامًا طول ساعات الليل والنهار.