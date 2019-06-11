أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن قرار إيقاف العمل في المناطق المفتوحة خلال ساعات الذروة بسبب ارتفاع درجات الحرارة هو من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أنه يشترط لصدور هذا القرار أن تصل إلى درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وفقاً لما ورد عبر الحساب الرسمي للهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأوضح الناطق الرسمي، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر مع جميع القطاعات المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية، وتزويدها بكافة المعلومات الأرصاية المطلوبة على مدار الساعة، وفقاً للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد”: 50 مئوية لإيقاف العمل في ساعات الذروة.. والقرار من اختصاص “العمل”... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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