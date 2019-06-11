الأرصاد السعودية تصدر تعليمات بشأن قرار الحظر

أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد السعودية حسين القحطاني اليوم الثلاثاء أن قرار إيقاف العمل بالمناطق المفتوحة أثناء الحر الشديد سيتم تطبيقه وفق اعلان وزارة العمل الأخير بشأن حظر العمل بمكان مكشوف في فترات معينة.

وقال القحطاني:" الهيئة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية مع الظواهر الجوية وتعمل على تزويدها بكافة المعلومات الأرصادية المطلوبة على مدار الساعة، وذلك وفقا للآلية المعنية بالظواهر الجوية المصادق عليها".

وبحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية فإن المملكة معرضة لارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل وذلك على جميع أجزاء المملكة.

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وأفاد التقرير باحتمال هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، وهطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، بحسب "روسيا اليوم".

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وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية قد قررت تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الثانية ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساء، بدءًا من يوم السبت 12 شوال 1440هـ (الموافق 15 يونيو 2019م).