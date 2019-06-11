ريماس منصور تعتذر وتشيد بأبطال الدفاع المدني

قدمت الفنانة السعودية من أصول يمنية ريماس منصور الاعتذار عما بدر منها خلال صراخها في الفيديو الذي نشرته لحظة احتراق شقتها في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت ريماس منصور :" يفجعكم فيمن تحبون ، انا دخلت على MySTC شفت سجل المكالمات الصادره اول اتصال كان 2:7 دقايق واخر اتصال كان 2:13 دقيقه ،، اعتذرررر على كل شي ووقت الخوف والهلع والربكه والصراخ الدنيا تصير قدام الواحد سوده ولا يشوف ولا يحس وش يقول ، الله يجزاكم خير ودمتم لنا أبطال الدفاع المدني".

ونهالت الردود على تغريدة ريماس منصور ، حيث قال لها أحد المغردين :" الحمدلله على سلامة الجميع انا اعتبر التصوير بهذا الشكل لأي موقف والتعليق عليه والإتهام الغير صحيح تأليب للرأي العام اتمنى أن يتخذ موقف من قبل الجهات المختصه حتى يتحرى كل شخص الدقة في النقل وعدم الإتهام وتحديد المسؤولية تحية من القلب لكافة رجال الدفاع المدني وفقهم الله".

وطالب عدد كبير من النشطاء في السعودية بضرورة ترحيل الممثلة السعودية صاحبة الأصول اليمنية ريماس منصور وذلك على خلفية نشرها عبر حسابها على سناب مقطع فيديو تتحدث فيه عن تأخر طواقم الدفاع المدني عن اخماد الحريق في شقتها.

واحترقت شقة الممثلة السعودية صاحبة الأصول اليمنية ريماس منصور في الرياض حيث كشفت عن الحادث من خلال مقاطع فيديو في حسابها بسناب شات.