الرياضة في نيوم.. أفكار متطورة تقدم هدية ثمينة للعالم

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يتواصل التطوير الرياضي والاجتماعي في مدينة نيوم، والتي تحمل في طياتها مشروعًا رائعًا نظرًا للحجم والنطاق، فقد تمّ تطوير الأرض مؤخرًا في شمال غرب المملكة، لتكون المنصة التي ينطلق منها هذا المشروع العالمي.

وجاء النشاط الرياضي ليكون أحد أهمّ معالم الرؤية المستقبلية للمدينة التي يُنتظر أن تكون أحد أهم المساحات العالمية، سواء في مجالات التطوير التكنولوجي أو كمركز للأعمال والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

خطط رياضية طموحة

وقال جاسون هاربورو..، المدير الإداري للرياضة في نيوم، خلال تصريحات نقلها موقع “سبورت إندستري إنسايدر”: “واثق من أن الخطط الطموحة لتحويل هذا المكان الهادئ من المملكة ستصبح حقيقة واقعة”.

وأضاف: “من وجهة نظر رياضية، نظرنا بعناية في الاتجاهات لنعمل على نفس نهج المدن الرياضية الرائدة في العالم، وسلطنا الضوء على ماذا يريده الناس هنا؟ وما هو التوازن بين الرياضة التقليدية وغير التقليدية؟

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هدية المملكة للعالم

هاربورو، الذي تكمُن مهمته الرئيسية في وضع جدول الأعمال الرياضي لسكان المستقبل والسياح على حد سواء في مدينة نيوم، أوضح أن “من المهم تذكر مكانة مدينة نيوم، والتي هي ليست للمملكة فقط”، مشيرًا إلى أن هذا المشروع عالمي، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، ستكون الفائدة ضخمة.

وأشار إلى أن المدينة لديها التزام كبير بتطوير منشآت مرنة، قائلًا: “لا نريد أن تظل الملاعب الرياضية الضخمة فارغة لمدة 300 يوم في السنة، ستكون منشآتنا مستدامة ومتعددة الأغراض”.

وأضاف: “لقد عملنا مع بعض المهندسين المعماريين البارزين في العالم لنكون قادرين على تطوير ملعب جديد ومكان ترفيهي قبل أن نضع قطعة واحدة من الصلب في هذا المكان”.



